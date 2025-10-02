- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
IWSの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり140.60の安値と141.68の高値で取引されました。
iShares Russell Mid-cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWS News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
よくあるご質問
IWS株の現在の価格は？
iShares Russell Mid-cap Value ETFの株価は本日140.93です。140.60 - 141.68内で取引され、前日の終値は140.22、取引量は431に達しました。IWSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Russell Mid-cap Value ETFの株は配当を出しますか？
iShares Russell Mid-cap Value ETFの現在の価格は140.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.39%やUSDにも注目します。IWSの動きはライブチャートで確認できます。
IWS株を買う方法は？
iShares Russell Mid-cap Value ETFの株は現在140.93で購入可能です。注文は通常140.93または141.23付近で行われ、431や0.23%が市場の動きを示します。IWSの最新情報はライブチャートで確認できます。
IWS株に投資する方法は？
iShares Russell Mid-cap Value ETFへの投資では、年間の値幅108.85 - 141.68と現在の140.93を考慮します。注文は多くの場合140.93や141.23で行われる前に、0.94%や14.91%と比較されます。IWSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Russell Mid-Cap Value ETFの株の最高値は？
iShares Russell Mid-Cap Value ETFの過去1年の最高値は141.68でした。108.85 - 141.68内で株価は大きく変動し、140.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Mid-cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Russell Mid-Cap Value ETFの株の最低値は？
iShares Russell Mid-Cap Value ETF(IWS)の年間最安値は108.85でした。現在の140.93や108.85 - 141.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWSの動きはライブチャートで確認できます。
IWSの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Russell Mid-cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、140.22、7.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 140.22
- 始値
- 140.60
- 買値
- 140.93
- 買値
- 141.23
- 安値
- 140.60
- 高値
- 141.68
- 出来高
- 431
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 0.94%
- 6ヶ月の変化
- 14.91%
- 1年の変化
- 7.39%