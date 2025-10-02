KurseKategorien
140.93 USD 0.71 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWS hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.60 bis zu einem Hoch von 141.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Russell Mid-cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IWS heute?

Die Aktie von iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) notiert heute bei 140.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 140.60 - 141.68 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 140.22 und das Handelsvolumen erreichte 431. Das Live-Chart von IWS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IWS Dividenden?

iShares Russell Mid-cap Value ETF wird derzeit mit 140.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWS zu verfolgen.

Wie kaufe ich IWS-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) zum aktuellen Kurs von 140.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 140.93 oder 141.23 platziert, während 431 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IWS-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Russell Mid-cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 108.85 - 141.68 und der aktuelle Kurs 140.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.94% und 14.91%, bevor sie Orders zu 140.93 oder 141.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im vergangenen Jahr lag bei 141.68. Innerhalb von 108.85 - 141.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 140.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Mid-cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Laufe des Jahres betrug 108.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 140.93 und der Spanne 108.85 - 141.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IWS statt?

iShares Russell Mid-cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 140.22 und 7.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
140.60 141.68
Jahresspanne
108.85 141.68
Vorheriger Schlusskurs
140.22
Eröffnung
140.60
Bid
140.93
Ask
141.23
Tief
140.60
Hoch
141.68
Volumen
431
Tagesänderung
0.51%
Monatsänderung
0.94%
6-Monatsänderung
14.91%
Jahresänderung
7.39%
