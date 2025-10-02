- Übersicht
IWS: iShares Russell Mid-cap Value ETF
Der Wechselkurs von IWS hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.60 bis zu einem Hoch von 141.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell Mid-cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWS heute?
Die Aktie von iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) notiert heute bei 140.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 140.60 - 141.68 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 140.22 und das Handelsvolumen erreichte 431. Das Live-Chart von IWS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWS Dividenden?
iShares Russell Mid-cap Value ETF wird derzeit mit 140.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWS zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWS-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Russell Mid-cap Value ETF (IWS) zum aktuellen Kurs von 140.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 140.93 oder 141.23 platziert, während 431 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWS-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Russell Mid-cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 108.85 - 141.68 und der aktuelle Kurs 140.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.94% und 14.91%, bevor sie Orders zu 140.93 oder 141.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im vergangenen Jahr lag bei 141.68. Innerhalb von 108.85 - 141.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 140.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Mid-cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Laufe des Jahres betrug 108.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 140.93 und der Spanne 108.85 - 141.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWS statt?
iShares Russell Mid-cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 140.22 und 7.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.22
- Eröffnung
- 140.60
- Bid
- 140.93
- Ask
- 141.23
- Tief
- 140.60
- Hoch
- 141.68
- Volumen
- 431
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 0.94%
- 6-Monatsänderung
- 14.91%
- Jahresänderung
- 7.39%