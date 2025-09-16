Moedas / IONQ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IONQ: IonQ Inc
67.43 USD 2.01 (3.07%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IONQ para hoje mudou para 3.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.87 e o mais alto foi 69.83.
Veja a dinâmica do par de moedas IonQ Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IONQ Notícias
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Ações da IONQ sobem após acordo espacial quântico com Departamento de Energia dos EUA
- IonQ stock rises after signing quantum space agreement with DOE
- IonQ signs agreement with DOE to develop quantum tech in space
- Rigetti: Disconnect With Business Prospects (NASDAQ:RGTI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- Preço-alvo das ações da IONQ elevado para US$ 75 de US$ 55 pela Benchmark
- IonQ stock price target raised to $75 from $55 at Benchmark
- Ações da IONQ sobem após aquisição da Vector Atomic para expandir capacidades de sensoriamento
- IonQ stock rises after Vector Atomic acquisition to expand sensing capabilities
- Quantum Computing Is the Missing Piece for AI, and These Stocks Could Benefit Most
- IonQ conclui aquisição da Oxford Ionics para expandir tecnologia quântica
- IonQ adquire Vector Atomic em acordo de detecção quântica com pagamento em ações
- IonQ to acquire Vector Atomic in all-stock quantum sensing deal
- IonQ completes acquisition of Oxford Ionics to expand quantum tech
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, IonQ, Amazon.com, Microsoft and Alphabet
- Diretor da IonQ, Cardillo vende ações no valor de US$ 443 mil
- IonQ director Cardillo sells $443k in shares
- Is IonQ the NVIDIA of Tomorrow, and Should You Buy the Stock?
- Microsoft or IonQ: Which Quantum Story is Worth Your Capital Now?
- Wall Street Backs IonQ Stock while AI Analyst Urges Caution on Valuation - TipRanks.com
- 5 AI Stocks to Buy Right Now
Faixa diária
66.87 69.83
Faixa anual
7.99 69.83
- Fechamento anterior
- 65.42
- Open
- 68.26
- Bid
- 67.43
- Ask
- 67.73
- Low
- 66.87
- High
- 69.83
- Volume
- 9.770 K
- Mudança diária
- 3.07%
- Mudança mensal
- 64.34%
- Mudança de 6 meses
- 177.03%
- Mudança anual
- 658.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh