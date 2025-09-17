Devises / IONQ
IONQ: IonQ Inc
70.44 USD 3.64 (5.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IONQ a changé de 5.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.64 et à un maximum de 71.30.
Suivez la dynamique IonQ Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
65.64 71.30
Range Annuel
7.99 71.30
- Clôture Précédente
- 66.80
- Ouverture
- 65.93
- Bid
- 70.44
- Ask
- 70.74
- Plus Bas
- 65.64
- Plus Haut
- 71.30
- Volume
- 70.769 K
- Changement quotidien
- 5.45%
- Changement Mensuel
- 71.68%
- Changement à 6 Mois
- 189.40%
- Changement Annuel
- 692.35%
20 septembre, samedi