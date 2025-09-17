通貨 / IONQ
IONQ: IonQ Inc
66.80 USD 1.38 (2.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IONQの今日の為替レートは、2.11%変化しました。日中、通貨は1あたり65.42の安値と70.43の高値で取引されました。
IonQ Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
65.42 70.43
1年のレンジ
7.99 70.43
- 以前の終値
- 65.42
- 始値
- 68.26
- 買値
- 66.80
- 買値
- 67.10
- 安値
- 65.42
- 高値
- 70.43
- 出来高
- 75.417 K
- 1日の変化
- 2.11%
- 1ヶ月の変化
- 62.81%
- 6ヶ月の変化
- 174.45%
- 1年の変化
- 651.41%
