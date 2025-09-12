Валюты / IONQ
IONQ: IonQ Inc
62.24 USD 3.10 (5.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IONQ за сегодня изменился на 5.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 62.85.
Следите за динамикой IonQ Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
57.13 62.85
Годовой диапазон
7.99 62.85
- Предыдущее закрытие
- 59.14
- Open
- 58.84
- Bid
- 62.24
- Ask
- 62.54
- Low
- 57.13
- High
- 62.85
- Объем
- 42.687 K
- Дневное изменение
- 5.24%
- Месячное изменение
- 51.69%
- 6-месячное изменение
- 155.71%
- Годовое изменение
- 600.11%
