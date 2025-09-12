КотировкиРазделы
IONQ
IONQ: IonQ Inc

62.24 USD 3.10 (5.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IONQ за сегодня изменился на 5.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 62.85.

Следите за динамикой IonQ Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
57.13 62.85
Годовой диапазон
7.99 62.85
Предыдущее закрытие
59.14
Open
58.84
Bid
62.24
Ask
62.54
Low
57.13
High
62.85
Объем
42.687 K
Дневное изменение
5.24%
Месячное изменение
51.69%
6-месячное изменение
155.71%
Годовое изменение
600.11%
