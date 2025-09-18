Dövizler / IONQ
IONQ: IonQ Inc
70.44 USD 3.64 (5.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IONQ fiyatı bugün 5.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.64 ve Yüksek fiyatı olarak 71.30 aralığında işlem gördü.
IonQ Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
65.64 71.30
Yıllık aralık
7.99 71.30
- Önceki kapanış
- 66.80
- Açılış
- 65.93
- Satış
- 70.44
- Alış
- 70.74
- Düşük
- 65.64
- Yüksek
- 71.30
- Hacim
- 70.769 K
- Günlük değişim
- 5.45%
- Aylık değişim
- 71.68%
- 6 aylık değişim
- 189.40%
- Yıllık değişim
- 692.35%
