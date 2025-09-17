KurseKategorien
IONQ
IONQ: IonQ Inc

66.80 USD 1.38 (2.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IONQ hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.42 bis zu einem Hoch von 70.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die IonQ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
65.42 70.43
Jahresspanne
7.99 70.43
Vorheriger Schlusskurs
65.42
Eröffnung
68.26
Bid
66.80
Ask
67.10
Tief
65.42
Hoch
70.43
Volumen
75.417 K
Tagesänderung
2.11%
Monatsänderung
62.81%
6-Monatsänderung
174.45%
Jahresänderung
651.41%
