Währungen / IONQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IONQ: IonQ Inc
66.80 USD 1.38 (2.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IONQ hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.42 bis zu einem Hoch von 70.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die IonQ Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IONQ News
- IonQ, Inc. (IONQ) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Why IonQ Stock Was Soaring Today
- Quantum Stocks Break Out: What's Next for IONQ, RGTI and QBTS?
- QBTS Stock Up 47% in a Month: More Upside Ahead With Advantage2?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Better Quantum Computing Stock: IonQ vs. IBM
- Why IonQ Stock Is Gaining -- What You Need To Know
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- IonQ-Aktie steigt nach Vereinbarung mit US-Energieministerium über Quantentechnologie im Weltraum/n
- IonQ stock rises after signing quantum space agreement with DOE
- IonQ signs agreement with DOE to develop quantum tech in space
- Rigetti: Disconnect With Business Prospects (NASDAQ:RGTI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- IonQ: Benchmark erhöht Kursziel auf 75 Dollar
- IonQ stock price target raised to $75 from $55 at Benchmark
- IonQ-Aktie steigt nach Übernahme von Quantensensorik-Spezialist Vector Atomic
- IonQ stock rises after Vector Atomic acquisition to expand sensing capabilities
- Quantum Computing Is the Missing Piece for AI, and These Stocks Could Benefit Most
- IonQ schließt Übernahme von Oxford Ionics ab und baut Quantentechnologie-Portfolio aus
- IonQ übernimmt Quantensensorik-Spezialisten Vector Atomic in reiner Aktientransaktion
- IonQ to acquire Vector Atomic in all-stock quantum sensing deal
Tagesspanne
65.42 70.43
Jahresspanne
7.99 70.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.42
- Eröffnung
- 68.26
- Bid
- 66.80
- Ask
- 67.10
- Tief
- 65.42
- Hoch
- 70.43
- Volumen
- 75.417 K
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- 62.81%
- 6-Monatsänderung
- 174.45%
- Jahresänderung
- 651.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K