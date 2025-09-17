통화 / IONQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IONQ: IonQ Inc
70.44 USD 3.64 (5.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IONQ 환율이 오늘 5.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.64이고 고가는 71.30이었습니다.
IonQ Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IONQ News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- QBTS Hits New High Amid Fed Rate Cut, Quantum Growth: Buy Now or Wait?
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- 트럼프 행정부, 양자 컴퓨팅 전략 확대 계획 중이라고 사이버스쿱 보도
- Trump administration plans quantum computing strategy expansion, Cyberscoop says
- Should You Buy IonQ Stock Right Now?
- Stocks Hit All-Time Highs as Small-Caps Stage Breakout
- IONQ 주가, 사상 최고치 70.57달러 기록
- Ionq stock reaches all-time high at 70.57 USD
- Can Quantum Computing's Government Contracts Boost Future Growth?
- IonQ, Rigetti Computing and D-Wave Quantum
- IonQ, Inc. (IONQ) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Why IonQ Stock Was Soaring Today
- Quantum Stocks Break Out: What's Next for IONQ, RGTI and QBTS?
- QBTS Stock Up 47% in a Month: More Upside Ahead With Advantage2?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Better Quantum Computing Stock: IonQ vs. IBM
- Why IonQ Stock Is Gaining -- What You Need To Know
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- IONQ, DOE와 양자 우주 협력 계약 체결 후 주가 상승
- IonQ stock rises after signing quantum space agreement with DOE
- 장외 시간 종목 동향: 뉴코어, 크래커 배럴, IONQ, 레드 캣 홀딩스
일일 변동 비율
65.64 71.30
년간 변동
7.99 71.30
- 이전 종가
- 66.80
- 시가
- 65.93
- Bid
- 70.44
- Ask
- 70.74
- 저가
- 65.64
- 고가
- 71.30
- 볼륨
- 70.768 K
- 일일 변동
- 5.45%
- 월 변동
- 71.68%
- 6개월 변동
- 189.40%
- 년간 변동율
- 692.35%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K