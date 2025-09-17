Divisas / IONQ
IONQ: IonQ Inc
65.42 USD 3.18 (5.11%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IONQ de hoy ha cambiado un 5.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.09, mientras que el máximo ha alcanzado 66.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IonQ Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IONQ News
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Acciones de IonQ suben tras firmar acuerdo espacial cuántico con DOE
- IonQ stock rises after signing quantum space agreement with DOE
- IonQ firma acuerdo con el DOE para desarrollar tecnología cuántica en el espacio
- IonQ signs agreement with DOE to develop quantum tech in space
- Benchmark eleva precio objetivo de IonQ a $75 desde $55
- IonQ stock price target raised to $75 from $55 at Benchmark
- Las acciones de IonQ suben tras la adquisición de Vector Atomic para ampliar sus capacidades de detección
- Quantum Computing Is the Missing Piece for AI, and These Stocks Could Benefit Most
- IonQ completa adquisición de Oxford Ionics para expandir tecnología cuántica
- IonQ adquirirá Vector Atomic en acuerdo de detección cuántica con acciones
- IonQ completes acquisition of Oxford Ionics to expand quantum tech
Rango diario
61.09 66.39
Rango anual
7.99 66.39
- Cierres anteriores
- 62.24
- Open
- 63.31
- Bid
- 65.42
- Ask
- 65.72
- Low
- 61.09
- High
- 66.39
- Volumen
- 73.943 K
- Cambio diario
- 5.11%
- Cambio mensual
- 59.44%
- Cambio a 6 meses
- 168.78%
- Cambio anual
- 635.88%
