IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF
A taxa do IHF para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.09 e o mais alto foi 51.23.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Health Care Providers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IHF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IHF hoje?
Hoje iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) está avaliado em 50.64. O instrumento é negociado dentro de 50.09 - 51.23, o fechamento de ontem foi 49.91, e o volume de negociação atingiu 576. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IHF em tempo real.
As ações de iShares U.S. Health Care Providers ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Health Care Providers ETF está avaliado em 50.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.60% e USD. Monitore os movimentos de IHF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IHF?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) pelo preço atual 50.64. Ordens geralmente são executadas perto de 50.64 ou 50.94, enquanto 576 e 1.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IHF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IHF?
Investir em iShares U.S. Health Care Providers ETF envolve considerar a faixa anual 40.57 - 55.91 e o preço atual 50.64. Muitos comparam 2.70% e 0.52% antes de enviar ordens em 50.64 ou 50.94. Estude as mudanças diárias de preço de IHF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
O maior preço de iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) no último ano foi 55.91. As ações oscilaram bastante dentro de 40.57 - 55.91, e a comparação com 49.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Health Care Providers ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
O menor preço de iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) no ano foi 40.57. A comparação com o preço atual 50.64 e 40.57 - 55.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IHF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IHF?
No passado iShares U.S. Health Care Providers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.91 e -3.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.91
- Open
- 50.13
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Low
- 50.09
- High
- 51.23
- Volume
- 576
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 2.70%
- Mudança de 6 meses
- 0.52%
- Mudança anual
- -3.60%