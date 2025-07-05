QuotazioniSezioni
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF

49.75 USD 0.45 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IHF ha avuto una variazione del 0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.96 e ad un massimo di 49.90.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Health Care Providers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IHF oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Health Care Providers ETF sono prezzate a 49.75. Viene scambiato all'interno di 0.91%, la chiusura di ieri è stata 49.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 530. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IHF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Health Care Providers ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Health Care Providers ETF è attualmente valutato a 49.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IHF.

Come acquistare azioni IHF?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Health Care Providers ETF al prezzo attuale di 49.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.75 o 50.05, mentre 530 e 1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IHF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IHF?

Investire in iShares U.S. Health Care Providers ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.57 - 55.91 e il prezzo attuale 49.75. Molti confrontano 0.89% e -1.25% prima di effettuare ordini su 49.75 o 50.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IHF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Healthcare Providers ETF nell'ultimo anno è stato 55.91. All'interno di 40.57 - 55.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Health Care Providers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) nel corso dell'anno è stato 40.57. Confrontandolo con gli attuali 49.75 e 40.57 - 55.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IHF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IHF?

iShares U.S. Health Care Providers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.30 e -5.29%.

Intervallo Giornaliero
48.96 49.90
Intervallo Annuale
40.57 55.91
Chiusura Precedente
49.30
Apertura
49.10
Bid
49.75
Ask
50.05
Minimo
48.96
Massimo
49.90
Volume
530
Variazione giornaliera
0.91%
Variazione Mensile
0.89%
Variazione Semestrale
-1.25%
Variazione Annuale
-5.29%
