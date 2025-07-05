报价部分
货币 / IHF
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF

50.64 USD 0.73 (1.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IHF汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点50.09和高点51.23进行交易。

关注iShares U.S. Health Care Providers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IHF股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Health Care Providers ETF股票今天的定价为50.64。它在50.09 - 51.23范围内交易，昨天的收盘价为49.91，交易量达到576。IHF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Health Care Providers ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Health Care Providers ETF目前的价值为50.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪IHF走势。

如何购买IHF股票？

您可以以50.64的当前价格购买iShares U.S. Health Care Providers ETF股票。订单通常设置在50.64或50.94附近，而576和1.02%显示市场活动。立即关注IHF的实时图表更新。

如何投资IHF股票？

投资iShares U.S. Health Care Providers ETF需要考虑年度范围40.57 - 55.91和当前价格50.64。许多人在以50.64或50.94下订单之前，会比较2.70%和。实时查看IHF价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Healthcare Providers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Healthcare Providers ETF的最高价格是55.91。在40.57 - 55.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Health Care Providers ETF的绩效。

iShares U.S. Healthcare Providers ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Healthcare Providers ETF（IHF）的最低价格为40.57。将其与当前的50.64和40.57 - 55.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IHF股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Health Care Providers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.91和-3.60%中可见。

日范围
50.09 51.23
年范围
40.57 55.91
前一天收盘价
49.91
开盘价
50.13
卖价
50.64
买价
50.94
最低价
50.09
最高价
51.23
交易量
576
日变化
1.46%
月变化
2.70%
6个月变化
0.52%
年变化
-3.60%
04 十月, 星期六