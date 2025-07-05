IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF
今日IHF汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点50.09和高点51.23进行交易。
关注iShares U.S. Health Care Providers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHF新闻
- U.S. government shutdown begins: What comes next?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Should You Invest in the iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF)?
- Retail Sales Show Resilience in July: Sector ETFs in Focus
- Buy, Hold, or Fade the Recent Rally in UnitedHealth Group (UNH) Stock?
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- IHF: Attractive U.S. Healthcare Valuations Amid Sector's Recovery (NYSEARCA:IHF)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Berkshire Buys UnitedHealth Shares, Upgrading IHF After A Washout Summer Low
- Concentra Group Guides Higher On Acquisitions And Fundamental Improvement (NYSE:CON)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Healthcare: Winning Sector ETF Amid Soft U.S. July Jobs Report
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
常见问题解答
IHF股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Health Care Providers ETF股票今天的定价为50.64。它在50.09 - 51.23范围内交易，昨天的收盘价为49.91，交易量达到576。IHF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Health Care Providers ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Health Care Providers ETF目前的价值为50.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪IHF走势。
如何购买IHF股票？
您可以以50.64的当前价格购买iShares U.S. Health Care Providers ETF股票。订单通常设置在50.64或50.94附近，而576和1.02%显示市场活动。立即关注IHF的实时图表更新。
如何投资IHF股票？
投资iShares U.S. Health Care Providers ETF需要考虑年度范围40.57 - 55.91和当前价格50.64。许多人在以50.64或50.94下订单之前，会比较2.70%和。实时查看IHF价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Healthcare Providers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Healthcare Providers ETF的最高价格是55.91。在40.57 - 55.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Health Care Providers ETF的绩效。
iShares U.S. Healthcare Providers ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Healthcare Providers ETF（IHF）的最低价格为40.57。将其与当前的50.64和40.57 - 55.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IHF股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Health Care Providers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.91和-3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.91
- 开盘价
- 50.13
- 卖价
- 50.64
- 买价
- 50.94
- 最低价
- 50.09
- 最高价
- 51.23
- 交易量
- 576
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- 2.70%
- 6个月变化
- 0.52%
- 年变化
- -3.60%