クォートセクション
通貨 / IHF
株に戻る

IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF

50.64 USD 0.73 (1.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IHFの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり50.09の安値と51.23の高値で取引されました。

iShares U.S. Health Care Providers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHF News

よくあるご質問

IHF株の現在の価格は？

iShares U.S. Health Care Providers ETFの株価は本日50.64です。50.09 - 51.23内で取引され、前日の終値は49.91、取引量は576に達しました。IHFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Health Care Providers ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Health Care Providers ETFの現在の価格は50.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.60%やUSDにも注目します。IHFの動きはライブチャートで確認できます。

IHF株を買う方法は？

iShares U.S. Health Care Providers ETFの株は現在50.64で購入可能です。注文は通常50.64または50.94付近で行われ、576や1.02%が市場の動きを示します。IHFの最新情報はライブチャートで確認できます。

IHF株に投資する方法は？

iShares U.S. Health Care Providers ETFへの投資では、年間の値幅40.57 - 55.91と現在の50.64を考慮します。注文は多くの場合50.64や50.94で行われる前に、2.70%や0.52%と比較されます。IHFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Healthcare Providers ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Healthcare Providers ETFの過去1年の最高値は55.91でした。40.57 - 55.91内で株価は大きく変動し、49.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Health Care Providers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Healthcare Providers ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Healthcare Providers ETF(IHF)の年間最安値は40.57でした。現在の50.64や40.57 - 55.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IHFの動きはライブチャートで確認できます。

IHFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Health Care Providers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.91、-3.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.09 51.23
1年のレンジ
40.57 55.91
以前の終値
49.91
始値
50.13
買値
50.64
買値
50.94
安値
50.09
高値
51.23
出来高
576
1日の変化
1.46%
1ヶ月の変化
2.70%
6ヶ月の変化
0.52%
1年の変化
-3.60%
04 10月, 土曜日