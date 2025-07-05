- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF
El tipo de cambio de IHF de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.09, mientras que el máximo ha alcanzado 51.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Health Care Providers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IHF News
- U.S. government shutdown begins: What comes next?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- 5 Best-Performing Sector ETFs of August
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Should You Invest in the iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF)?
- Retail Sales Show Resilience in July: Sector ETFs in Focus
- Buy, Hold, or Fade the Recent Rally in UnitedHealth Group (UNH) Stock?
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- IHF: Attractive U.S. Healthcare Valuations Amid Sector's Recovery (NYSEARCA:IHF)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Berkshire Buys UnitedHealth Shares, Upgrading IHF After A Washout Summer Low
- Concentra Group Guides Higher On Acquisitions And Fundamental Improvement (NYSE:CON)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Healthcare: Winning Sector ETF Amid Soft U.S. July Jobs Report
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IHF hoy?
iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) se evalúa hoy en 50.64. El instrumento se negocia dentro de 50.09 - 51.23; el cierre de ayer ha sido 49.91 y el volumen comercial ha alcanzado 576. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IHF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Health Care Providers ETF?
iShares U.S. Health Care Providers ETF se evalúa actualmente en 50.64. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.60% y USD. Monitoree los movimientos de IHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IHF?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) al precio actual de 50.64. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.64 o 50.94, mientras que 576 y 1.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IHF?
Invertir en iShares U.S. Health Care Providers ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.57 - 55.91 y el precio actual 50.64. Muchos comparan 2.70% y 0.52% antes de colocar órdenes en 50.64 o 50.94. Estudie los cambios diarios de precios de IHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) en el último año ha sido 55.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.57 - 55.91, una comparación con 49.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Health Care Providers ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) para el año ha sido 40.57. La comparación con los actuales 50.64 y 40.57 - 55.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IHF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IHF?
En el pasado, iShares U.S. Health Care Providers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.91 y -3.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.91
- Open
- 50.13
- Bid
- 50.64
- Ask
- 50.94
- Low
- 50.09
- High
- 51.23
- Volumen
- 576
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- 2.70%
- Cambio a 6 meses
- 0.52%
- Cambio anual
- -3.60%