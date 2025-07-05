KurseKategorien
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF

50.64 USD 0.73 (1.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IHF hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.09 bis zu einem Hoch von 51.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Health Care Providers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IHF heute?

Die Aktie von iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) notiert heute bei 50.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.09 - 51.23 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.91 und das Handelsvolumen erreichte 576. Das Live-Chart von IHF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IHF Dividenden?

iShares U.S. Health Care Providers ETF wird derzeit mit 50.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IHF zu verfolgen.

Wie kaufe ich IHF-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) zum aktuellen Kurs von 50.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.64 oder 50.94 platziert, während 576 und 1.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IHF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IHF-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Health Care Providers ETF müssen die jährliche Spanne 40.57 - 55.91 und der aktuelle Kurs 50.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.70% und 0.52%, bevor sie Orders zu 50.64 oder 50.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IHF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) im vergangenen Jahr lag bei 55.91. Innerhalb von 40.57 - 55.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Health Care Providers ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) im Laufe des Jahres betrug 40.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.64 und der Spanne 40.57 - 55.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IHF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IHF statt?

iShares U.S. Health Care Providers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.91 und -3.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
50.09 51.23
Jahresspanne
40.57 55.91
Vorheriger Schlusskurs
49.91
Eröffnung
50.13
Bid
50.64
Ask
50.94
Tief
50.09
Hoch
51.23
Volumen
576
Tagesänderung
1.46%
Monatsänderung
2.70%
6-Monatsänderung
0.52%
Jahresänderung
-3.60%
04 Oktober, Samstag