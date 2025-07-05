- Aperçu
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF
Le taux de change de IHF a changé de 0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.96 et à un maximum de 49.90.
Suivez la dynamique iShares U.S. Health Care Providers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IHF aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Health Care Providers ETF est cotée à 49.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.91%, a clôturé hier à 49.30 et son volume d'échange a atteint 530. Le graphique en temps réel du cours de IHF présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Health Care Providers ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Health Care Providers ETF est actuellement valorisé à 49.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IHF.
Comment acheter des actions IHF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Health Care Providers ETF au cours actuel de 49.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.75 ou de 50.05, le 530 et le 1.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IHF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IHF ?
Investir dans iShares U.S. Health Care Providers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.57 - 55.91 et le prix actuel 49.75. Beaucoup comparent 0.89% et -1.25% avant de passer des ordres à 49.75 ou 50.05. Consultez le graphique du cours de IHF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Healthcare Providers ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Healthcare Providers ETF l'année dernière était 55.91. Au cours de 40.57 - 55.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Health Care Providers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Healthcare Providers ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) sur l'année a été 40.57. Sa comparaison avec 49.75 et 40.57 - 55.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IHF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IHF a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Health Care Providers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.30 et -5.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 49.30
- Ouverture
- 49.10
- Bid
- 49.75
- Ask
- 50.05
- Plus Bas
- 48.96
- Plus Haut
- 49.90
- Volume
- 530
- Changement quotidien
- 0.91%
- Changement Mensuel
- 0.89%
- Changement à 6 Mois
- -1.25%
- Changement Annuel
- -5.29%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%