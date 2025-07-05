КотировкиРазделы
IHF: iShares U.S. Health Care Providers ETF

50.64 USD 0.73 (1.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHF за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.09, а максимальная — 51.23.

Следите за динамикой iShares U.S. Health Care Providers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IHF сегодня?

iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) сегодня оценивается на уровне 50.64. Инструмент торгуется в пределах 50.09 - 51.23, вчерашнее закрытие составило 49.91, а торговый объем достиг 576. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Health Care Providers ETF?

iShares U.S. Health Care Providers ETF в настоящее время оценивается в 50.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.60% и USD. Отслеживайте движения IHF на графике в реальном времени.

Как купить акции IHF?

Вы можете купить акции iShares U.S. Health Care Providers ETF (IHF) по текущей цене 50.64. Ордера обычно размещаются около 50.64 или 50.94, тогда как 576 и 1.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IHF?

Инвестирование в iShares U.S. Health Care Providers ETF предполагает учет годового диапазона 40.57 - 55.91 и текущей цены 50.64. Многие сравнивают 2.70% и 0.52% перед размещением ордеров на 50.64 или 50.94. Изучайте ежедневные изменения цены IHF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) за последний год составила 55.91. Акции заметно колебались в пределах 40.57 - 55.91, сравнение с 49.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Health Care Providers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Healthcare Providers ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) за год составила 40.57. Сравнение с текущими 50.64 и 40.57 - 55.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IHF?

В прошлом iShares U.S. Health Care Providers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.91 и -3.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.09 51.23
Годовой диапазон
40.57 55.91
Предыдущее закрытие
49.91
Open
50.13
Bid
50.64
Ask
50.94
Low
50.09
High
51.23
Объем
576
Дневное изменение
1.46%
Месячное изменение
2.70%
6-месячное изменение
0.52%
Годовое изменение
-3.60%
04 октября, суббота