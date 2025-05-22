Moedas / HTBK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.25 USD 0.16 (1.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HTBK para hoje mudou para 1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.10 e o mais alto foi 10.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Heritage Commerce Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTBK Notícias
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
Faixa diária
10.10 10.32
Faixa anual
8.09 11.27
- Fechamento anterior
- 10.09
- Open
- 10.12
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 10.10
- High
- 10.32
- Volume
- 99
- Mudança diária
- 1.59%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 8.47%
- Mudança anual
- 4.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh