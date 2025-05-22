Валюты / HTBK
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.03 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTBK за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 10.05.
Следите за динамикой Heritage Commerce Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HTBK
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
Дневной диапазон
9.90 10.05
Годовой диапазон
8.09 11.27
- Предыдущее закрытие
- 10.06
- Open
- 10.02
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 9.90
- High
- 10.05
- Объем
- 620
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -2.05%
- 6-месячное изменение
- 6.14%
- Годовое изменение
- 2.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.