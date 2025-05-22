货币 / HTBK
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.10 USD 0.07 (0.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HTBK汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点10.04和高点10.17进行交易。
关注Heritage Commerce Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HTBK新闻
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
日范围
10.04 10.17
年范围
8.09 11.27
- 前一天收盘价
- 10.03
- 开盘价
- 10.08
- 卖价
- 10.10
- 买价
- 10.40
- 最低价
- 10.04
- 最高价
- 10.17
- 交易量
- 247
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- -1.37%
- 6个月变化
- 6.88%
- 年变化
- 3.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值