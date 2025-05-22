Währungen / HTBK
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.42 USD 0.33 (3.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTBK hat sich für heute um 3.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.10 bis zu einem Hoch von 10.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heritage Commerce Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HTBK News
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
Tagesspanne
10.10 10.43
Jahresspanne
8.09 11.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.09
- Eröffnung
- 10.12
- Bid
- 10.42
- Ask
- 10.72
- Tief
- 10.10
- Hoch
- 10.43
- Volumen
- 533
- Tagesänderung
- 3.27%
- Monatsänderung
- 1.76%
- 6-Monatsänderung
- 10.26%
- Jahresänderung
- 6.65%
