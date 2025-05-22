통화 / HTBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.24 USD 0.18 (1.73%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HTBK 환율이 오늘 -1.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.24이고 고가는 10.37이었습니다.
Heritage Commerce Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTBK News
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
일일 변동 비율
10.24 10.37
년간 변동
8.09 11.27
- 이전 종가
- 10.42
- 시가
- 10.37
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- 저가
- 10.24
- 고가
- 10.37
- 볼륨
- 724
- 일일 변동
- -1.73%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 8.36%
- 년간 변동율
- 4.81%
20 9월, 토요일