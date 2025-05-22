Valute / HTBK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HTBK: Heritage Commerce Corp
10.24 USD 0.18 (1.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTBK ha avuto una variazione del -1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.24 e ad un massimo di 10.37.
Segui le dinamiche di Heritage Commerce Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTBK News
- Heritage Commerce Corp appoints Christopher Abate to board of directors
- Heritage Commerce Reports 15% Q2 Growth
- Compared to Estimates, Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Heritage Commerce Corp declares quarterly dividend of $0.13
- Heritage Commerce Corp names Seth Fonti as new CFO
- Heritage Commerce (HTBK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heritage Commerce earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Heritage Commerce Corp appoints new board chair
Intervallo Giornaliero
10.24 10.37
Intervallo Annuale
8.09 11.27
- Chiusura Precedente
- 10.42
- Apertura
- 10.37
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Minimo
- 10.24
- Massimo
- 10.37
- Volume
- 724
- Variazione giornaliera
- -1.73%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 8.36%
- Variazione Annuale
- 4.81%
20 settembre, sabato