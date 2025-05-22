QuotazioniSezioni
Valute / HTBK
Tornare a Azioni

HTBK: Heritage Commerce Corp

10.24 USD 0.18 (1.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTBK ha avuto una variazione del -1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.24 e ad un massimo di 10.37.

Segui le dinamiche di Heritage Commerce Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTBK News

Intervallo Giornaliero
10.24 10.37
Intervallo Annuale
8.09 11.27
Chiusura Precedente
10.42
Apertura
10.37
Bid
10.24
Ask
10.54
Minimo
10.24
Massimo
10.37
Volume
724
Variazione giornaliera
-1.73%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
8.36%
Variazione Annuale
4.81%
20 settembre, sabato