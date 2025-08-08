Moedas / GMAB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares
28.05 USD 0.03 (0.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GMAB para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.95 e o mais alto foi 28.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Genmab A/S - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMAB Notícias
- Dinamarca - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice OMX Copenhagen 20 avançou 1,28%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.28%
- Genmab Transitioning To A Global Oncology Powerhouse: Why I Choose To Buy (NASDAQ:GMAB)
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- Genmab: A Matter Of Time (NASDAQ:GMAB)
- Dinamarca - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice OMX Copenhagen 20 recuou 0,77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.19%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.73%
- Epcoritamab shows promise for outpatient DLBCL treatment
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.54%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.13%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.38%
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.32%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.09%
- Genmab A/S stock price target raised to $36 from $35 at H.C. Wainwright
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.55%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.61%
- Genmab to increase share capital by 0.01% through employee warrants
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.93%
- Genmab/AbbVie Partnered Blood Cancer Combination Drug Cuts Risk Of Disease Progression By 79% - Genmab (NASDAQ:GMAB)
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.63%
Faixa diária
27.95 28.10
Faixa anual
17.23 28.74
- Fechamento anterior
- 28.08
- Open
- 28.02
- Bid
- 28.05
- Ask
- 28.35
- Low
- 27.95
- High
- 28.10
- Volume
- 1.609 K
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 8.76%
- Mudança de 6 meses
- 46.86%
- Mudança anual
- 15.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh