通貨 / GMAB
GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares

28.04 USD 0.04 (0.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GMABの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり27.95の安値と28.10の高値で取引されました。

Genmab A/S - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.95 28.10
1年のレンジ
17.23 28.74
以前の終値
28.08
始値
28.02
買値
28.04
買値
28.34
安値
27.95
高値
28.10
出来高
3.562 K
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
8.72%
6ヶ月の変化
46.81%
1年の変化
15.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K