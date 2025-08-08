Währungen / GMAB
GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares
28.04 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMAB hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.95 bis zu einem Hoch von 28.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genmab A/S - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMAB News
Tagesspanne
27.95 28.10
Jahresspanne
17.23 28.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.08
- Eröffnung
- 28.02
- Bid
- 28.04
- Ask
- 28.34
- Tief
- 27.95
- Hoch
- 28.10
- Volumen
- 3.562 K
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 8.72%
- 6-Monatsänderung
- 46.81%
- Jahresänderung
- 15.53%
