GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares

28.04 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMAB hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.95 bis zu einem Hoch von 28.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Genmab A/S - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.95 28.10
Jahresspanne
17.23 28.74
Vorheriger Schlusskurs
28.08
Eröffnung
28.02
Bid
28.04
Ask
28.34
Tief
27.95
Hoch
28.10
Volumen
3.562 K
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
8.72%
6-Monatsänderung
46.81%
Jahresänderung
15.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K