货币 / GMAB
GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares
28.05 USD 0.19 (0.67%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GMAB汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点27.84和高点28.12进行交易。
关注Genmab A/S - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMAB新闻
- 丹麦股市上涨；截至收盘丹麦哥本哈根OMX20指数上涨1.28%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.28%
- Genmab Transitioning To A Global Oncology Powerhouse: Why I Choose To Buy (NASDAQ:GMAB)
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- Genmab: A Matter Of Time (NASDAQ:GMAB)
- 丹麦股市收低；截至收盘丹麦哥本哈根OMX20指数下跌0.77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.19%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.73%
- Epcoritamab shows promise for outpatient DLBCL treatment
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.54%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.13%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.38%
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.32%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.09%
- Genmab A/S stock price target raised to $36 from $35 at H.C. Wainwright
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.55%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.61%
- Genmab to increase share capital by 0.01% through employee warrants
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.93%
- Genmab/AbbVie Partnered Blood Cancer Combination Drug Cuts Risk Of Disease Progression By 79% - Genmab (NASDAQ:GMAB)
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.63%
日范围
27.84 28.12
年范围
17.23 28.74
- 前一天收盘价
- 28.24
- 开盘价
- 27.86
- 卖价
- 28.05
- 买价
- 28.35
- 最低价
- 27.84
- 最高价
- 28.12
- 交易量
- 1.218 K
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 8.76%
- 6个月变化
- 46.86%
- 年变化
- 15.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值