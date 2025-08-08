КотировкиРазделы
Валюты / GMAB
Назад в Рынок акций США

GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares

28.24 USD 0.25 (0.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GMAB за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.03, а максимальная — 28.24.

Следите за динамикой Genmab A/S - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GMAB

Дневной диапазон
28.03 28.24
Годовой диапазон
17.23 28.74
Предыдущее закрытие
27.99
Open
28.13
Bid
28.24
Ask
28.54
Low
28.03
High
28.24
Объем
2.821 K
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
9.50%
6-месячное изменение
47.85%
Годовое изменение
16.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.