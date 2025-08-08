Валюты / GMAB
GMAB: Genmab A/S - American Depositary Shares
28.24 USD 0.25 (0.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMAB за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.03, а максимальная — 28.24.
Следите за динамикой Genmab A/S - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GMAB
- Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,28%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.28%
- Genmab Transitioning To A Global Oncology Powerhouse: Why I Choose To Buy (NASDAQ:GMAB)
- Genmab: Eppkinly's Spectacular Data Is The Antidote To The Darzalex Patent Cliff (GMAB)
- Genmab: A Matter Of Time (NASDAQ:GMAB)
- Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.77%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.19%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.73%
- Epcoritamab shows promise for outpatient DLBCL treatment
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 1.54%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.13%
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.38%
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.32%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.09%
- Genmab A/S stock price target raised to $36 from $35 at H.C. Wainwright
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.55%
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 0.61%
- Genmab to increase share capital by 0.01% through employee warrants
- Denmark stocks lower at close of trade; OMX Copenhagen 20 down 0.93%
- Genmab/AbbVie Partnered Blood Cancer Combination Drug Cuts Risk Of Disease Progression By 79% - Genmab (NASDAQ:GMAB)
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Denmark stocks higher at close of trade; OMX Copenhagen 20 up 1.63%
Дневной диапазон
28.03 28.24
Годовой диапазон
17.23 28.74
- Предыдущее закрытие
- 27.99
- Open
- 28.13
- Bid
- 28.24
- Ask
- 28.54
- Low
- 28.03
- High
- 28.24
- Объем
- 2.821 K
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 9.50%
- 6-месячное изменение
- 47.85%
- Годовое изменение
- 16.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.