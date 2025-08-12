Moedas / GEF
GEF: Greif Inc Class A
60.45 USD 0.42 (0.70%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GEF para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.57 e o mais alto foi 60.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Greif Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GEF Notícias
- Truist Securities eleva preço-alvo das ações da Packaging Corp. of America para US$ 262
- Greif: Good Greif, Firepower For M&A (NYSE:GEF)
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif completes sale of containerboard business to Packaging Corp
- Greif Posts 12% EPS Gain in Fiscal Q3
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Greif, Inc. (GEF) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Greif, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GEF)
- Earnings call transcript: Greif Bros Q3 2025 beats forecasts, stock rises
- Greif Bros earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Greif Q3 2025 slides reveal major divestments, improved margins, and raised guidance
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Greif declares quarterly cash dividends for common stockholders
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
- Amcor (AMCR) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
- All You Need to Know About Greif (GEF) Rating Upgrade to Buy
- Are Investors Undervaluing Greif (GEF) Right Now?
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- SoundThinking (SSTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
Faixa diária
59.57 60.84
Faixa anual
48.23 73.16
- Fechamento anterior
- 60.03
- Open
- 60.09
- Bid
- 60.45
- Ask
- 60.75
- Low
- 59.57
- High
- 60.84
- Volume
- 324
- Mudança diária
- 0.70%
- Mudança mensal
- -5.94%
- Mudança de 6 meses
- 9.59%
- Mudança anual
- -3.45%
