Valute / GEF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GEF: Greif Inc Class A
59.61 USD 0.84 (1.39%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GEF ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.33 e ad un massimo di 60.43.
Segui le dinamiche di Greif Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEF News
- Truist Securities raises Packaging Corp. of America stock price target to $262
- Greif: Good Greif, Firepower For M&A (NYSE:GEF)
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif completes sale of containerboard business to Packaging Corp
- Greif Posts 12% EPS Gain in Fiscal Q3
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Greif, Inc. (GEF) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Greif, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GEF)
- Earnings call transcript: Greif Bros Q3 2025 beats forecasts, stock rises
- Greif Bros earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Greif Q3 2025 slides reveal major divestments, improved margins, and raised guidance
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Greif declares quarterly cash dividends for common stockholders
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
- Amcor (AMCR) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
- All You Need to Know About Greif (GEF) Rating Upgrade to Buy
- Are Investors Undervaluing Greif (GEF) Right Now?
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- SoundThinking (SSTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Karat Packing (KRT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
Intervallo Giornaliero
59.33 60.43
Intervallo Annuale
48.23 73.16
- Chiusura Precedente
- 60.45
- Apertura
- 60.09
- Bid
- 59.61
- Ask
- 59.91
- Minimo
- 59.33
- Massimo
- 60.43
- Volume
- 295
- Variazione giornaliera
- -1.39%
- Variazione Mensile
- -7.25%
- Variazione Semestrale
- 8.07%
- Variazione Annuale
- -4.79%
21 settembre, domenica