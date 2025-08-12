Валюты / GEF
GEF: Greif Inc Class A
59.61 USD 0.84 (1.39%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEF за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.33, а максимальная — 60.43.
Следите за динамикой Greif Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GEF
Дневной диапазон
59.33 60.43
Годовой диапазон
48.23 73.16
- Предыдущее закрытие
- 60.45
- Open
- 60.09
- Bid
- 59.61
- Ask
- 59.91
- Low
- 59.33
- High
- 60.43
- Объем
- 295
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -7.25%
- 6-месячное изменение
- 8.07%
- Годовое изменение
- -4.79%
21 сентября, воскресенье