GEF: Greif Inc Class A

59.64 USD 0.81 (1.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GEF hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.33 bis zu einem Hoch von 60.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Greif Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
59.33 60.43
Jahresspanne
48.23 73.16
Vorheriger Schlusskurs
60.45
Eröffnung
60.09
Bid
59.64
Ask
59.94
Tief
59.33
Hoch
60.43
Volumen
206
Tagesänderung
-1.34%
Monatsänderung
-7.20%
6-Monatsänderung
8.12%
Jahresänderung
-4.74%
