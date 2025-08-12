Währungen / GEF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GEF: Greif Inc Class A
59.64 USD 0.81 (1.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEF hat sich für heute um -1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.33 bis zu einem Hoch von 60.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greif Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEF News
- Packaging Corp.: Truist Securities hebt Kursziel auf 262 US-Dollar an
- Truist Securities raises Packaging Corp. of America stock price target to $262
- Greif: Good Greif, Firepower For M&A (NYSE:GEF)
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif completes sale of containerboard business to Packaging Corp
- Greif Posts 12% EPS Gain in Fiscal Q3
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Greif, Inc. (GEF) Q3 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Greif, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GEF)
- Earnings call transcript: Greif Bros Q3 2025 beats forecasts, stock rises
- Greif Bros earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Greif Q3 2025 slides reveal major divestments, improved margins, and raised guidance
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Greif declares quarterly cash dividends for common stockholders
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
- Amcor (AMCR) Q4 Earnings and Revenues Miss Estimates
- All You Need to Know About Greif (GEF) Rating Upgrade to Buy
- Are Investors Undervaluing Greif (GEF) Right Now?
- Stratasys (SSYS) Meets Q2 Earnings Estimates
- SoundThinking (SSTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
Tagesspanne
59.33 60.43
Jahresspanne
48.23 73.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.45
- Eröffnung
- 60.09
- Bid
- 59.64
- Ask
- 59.94
- Tief
- 59.33
- Hoch
- 60.43
- Volumen
- 206
- Tagesänderung
- -1.34%
- Monatsänderung
- -7.20%
- 6-Monatsänderung
- 8.12%
- Jahresänderung
- -4.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K