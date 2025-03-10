- Visão do mercado
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
A taxa do FXZ para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.90 e o mais alto foi 61.40.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Materials AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXZ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FXZ hoje?
Hoje First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) está avaliado em 61.33. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 61.25, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXZ em tempo real.
As ações de First Trust Materials AlphaDEX Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust Materials AlphaDEX Fund está avaliado em 61.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.11% e USD. Monitore os movimentos de FXZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FXZ?
Você pode comprar ações de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) pelo preço atual 61.33. Ordens geralmente são executadas perto de 61.33 ou 61.63, enquanto 19 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FXZ?
Investir em First Trust Materials AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 46.31 - 67.82 e o preço atual 61.33. Muitos comparam 0.67% e 12.22% antes de enviar ordens em 61.33 ou 61.63. Estude as mudanças diárias de preço de FXZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Materials AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) no último ano foi 67.82. As ações oscilaram bastante dentro de 46.31 - 67.82, e a comparação com 61.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Materials AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Materials AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) no ano foi 46.31. A comparação com o preço atual 61.33 e 46.31 - 67.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXZ?
No passado First Trust Materials AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 61.25 e -8.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 61.25
- Open
- 61.28
- Bid
- 61.33
- Ask
- 61.63
- Low
- 60.90
- High
- 61.40
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 0.67%
- Mudança de 6 meses
- 12.22%
- Mudança anual
- -8.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8