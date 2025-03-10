FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
今日FXZ汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点61.14和高点61.54进行交易。
关注First Trust Materials AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FXZ新闻
常见问题解答
FXZ股票今天的价格是多少？
First Trust Materials AlphaDEX Fund股票今天的定价为61.25。它在-0.41%范围内交易，昨天的收盘价为61.50，交易量达到25。FXZ的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Materials AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Materials AlphaDEX Fund目前的价值为61.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.23%和USD。实时查看图表以跟踪FXZ走势。
如何购买FXZ股票？
您可以以61.25的当前价格购买First Trust Materials AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在61.25或61.55附近，而25和-0.42%显示市场活动。立即关注FXZ的实时图表更新。
如何投资FXZ股票？
投资First Trust Materials AlphaDEX Fund需要考虑年度范围46.31 - 67.82和当前价格61.25。许多人在以61.25或61.55下订单之前，会比较0.54%和。实时查看FXZ价格图表，了解每日变化。
First Trust Materials AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Materials AlphaDEX Fund的最高价格是67.82。在46.31 - 67.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Materials AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Materials AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Materials AlphaDEX Fund（FXZ）的最低价格为46.31。将其与当前的61.25和46.31 - 67.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXZ股票是什么时候拆分的？
First Trust Materials AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.50和-8.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.50
- 开盘价
- 61.51
- 卖价
- 61.25
- 买价
- 61.55
- 最低价
- 61.14
- 最高价
- 61.54
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 12.08%
- 年变化
- -8.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8