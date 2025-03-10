- Übersicht
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FXZ hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.90 bis zu einem Hoch von 61.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Materials AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FXZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FXZ heute?
Die Aktie von First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) notiert heute bei 61.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 61.25 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von FXZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FXZ Dividenden?
First Trust Materials AlphaDEX Fund wird derzeit mit 61.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FXZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich FXZ-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) zum aktuellen Kurs von 61.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 61.33 oder 61.63 platziert, während 19 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FXZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FXZ-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Materials AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 46.31 - 67.82 und der aktuelle Kurs 61.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 12.22%, bevor sie Orders zu 61.33 oder 61.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FXZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) im vergangenen Jahr lag bei 67.82. Innerhalb von 46.31 - 67.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 61.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Materials AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) im Laufe des Jahres betrug 46.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 61.33 und der Spanne 46.31 - 67.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FXZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FXZ statt?
First Trust Materials AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 61.25 und -8.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.25
- Eröffnung
- 61.28
- Bid
- 61.33
- Ask
- 61.63
- Tief
- 60.90
- Hoch
- 61.40
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.22%
- Jahresänderung
- -8.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8