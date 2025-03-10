КотировкиРазделы
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund

61.25 USD 0.25 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FXZ за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.14, а максимальная — 61.54.

Следите за динамикой First Trust Materials AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXZ сегодня?

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) сегодня оценивается на уровне 61.25. Инструмент торгуется в пределах -0.41%, вчерашнее закрытие составило 61.50, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Materials AlphaDEX Fund?

First Trust Materials AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 61.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.23% и USD. Отслеживайте движения FXZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FXZ?

Вы можете купить акции First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) по текущей цене 61.25. Ордера обычно размещаются около 61.25 или 61.55, тогда как 25 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXZ?

Инвестирование в First Trust Materials AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 46.31 - 67.82 и текущей цены 61.25. Многие сравнивают 0.54% и 12.08% перед размещением ордеров на 61.25 или 61.55. Изучайте ежедневные изменения цены FXZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) за последний год составила 67.82. Акции заметно колебались в пределах 46.31 - 67.82, сравнение с 61.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Materials AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) за год составила 46.31. Сравнение с текущими 61.25 и 46.31 - 67.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXZ?

В прошлом First Trust Materials AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.50 и -8.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.14 61.54
Годовой диапазон
46.31 67.82
Предыдущее закрытие
61.50
Open
61.51
Bid
61.25
Ask
61.55
Low
61.14
High
61.54
Объем
25
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
12.08%
Годовое изменение
-8.23%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8