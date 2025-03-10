- Обзор рынка
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
Курс FXZ за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.14, а максимальная — 61.54.
Следите за динамикой First Trust Materials AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXZ сегодня?
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) сегодня оценивается на уровне 61.25. Инструмент торгуется в пределах -0.41%, вчерашнее закрытие составило 61.50, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Materials AlphaDEX Fund?
First Trust Materials AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 61.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.23% и USD. Отслеживайте движения FXZ на графике в реальном времени.
Как купить акции FXZ?
Вы можете купить акции First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) по текущей цене 61.25. Ордера обычно размещаются около 61.25 или 61.55, тогда как 25 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXZ?
Инвестирование в First Trust Materials AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 46.31 - 67.82 и текущей цены 61.25. Многие сравнивают 0.54% и 12.08% перед размещением ордеров на 61.25 или 61.55. Изучайте ежедневные изменения цены FXZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) за последний год составила 67.82. Акции заметно колебались в пределах 46.31 - 67.82, сравнение с 61.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Materials AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) за год составила 46.31. Сравнение с текущими 61.25 и 46.31 - 67.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXZ?
В прошлом First Trust Materials AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.50 и -8.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.50
- Open
- 61.51
- Bid
- 61.25
- Ask
- 61.55
- Low
- 61.14
- High
- 61.54
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 12.08%
- Годовое изменение
- -8.23%
