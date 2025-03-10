- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
Il tasso di cambio FXZ ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.14 e ad un massimo di 61.54.
Segui le dinamiche di First Trust Materials AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXZ News
- Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FXZ oggi?
Oggi le azioni First Trust Materials AlphaDEX Fund sono prezzate a 61.25. Viene scambiato all'interno di -0.41%, la chiusura di ieri è stata 61.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FXZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Materials AlphaDEX Fund pagano dividendi?
First Trust Materials AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 61.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FXZ.
Come acquistare azioni FXZ?
Puoi acquistare azioni First Trust Materials AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 61.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 61.25 o 61.55, mentre 25 e -0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FXZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FXZ?
Investire in First Trust Materials AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 46.31 - 67.82 e il prezzo attuale 61.25. Molti confrontano 0.54% e 12.08% prima di effettuare ordini su 61.25 o 61.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FXZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Materials AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 67.82. All'interno di 46.31 - 67.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Materials AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Materials AlphaDEX Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nel corso dell'anno è stato 46.31. Confrontandolo con gli attuali 61.25 e 46.31 - 67.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FXZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FXZ?
First Trust Materials AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.50 e -8.23%.
- Chiusura Precedente
- 61.50
- Apertura
- 61.51
- Bid
- 61.25
- Ask
- 61.55
- Minimo
- 61.14
- Massimo
- 61.54
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- 0.54%
- Variazione Semestrale
- 12.08%
- Variazione Annuale
- -8.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8