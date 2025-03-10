クォートセクション
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund

61.11 USD 0.14 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXZの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり60.90の安値と61.11の高値で取引されました。

First Trust Materials AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FXZ株の現在の価格は？

First Trust Materials AlphaDEX Fundの株価は本日61.11です。-0.23%内で取引され、前日の終値は61.25、取引量は6に達しました。FXZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Materials AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Materials AlphaDEX Fundの現在の価格は61.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.44%やUSDにも注目します。FXZの動きはライブチャートで確認できます。

FXZ株を買う方法は？

First Trust Materials AlphaDEX Fundの株は現在61.11で購入可能です。注文は通常61.11または61.41付近で行われ、6や0.34%が市場の動きを示します。FXZの最新情報はライブチャートで確認できます。

FXZ株に投資する方法は？

First Trust Materials AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅46.31 - 67.82と現在の61.11を考慮します。注文は多くの場合61.11や61.41で行われる前に、0.31%や11.82%と比較されます。FXZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Materials AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust Materials AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は67.82でした。46.31 - 67.82内で株価は大きく変動し、61.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Materials AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Materials AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust Materials AlphaDEX Fund(FXZ)の年間最安値は46.31でした。現在の61.11や46.31 - 67.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXZの動きはライブチャートで確認できます。

FXZの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Materials AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.25、-8.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
60.90 61.11
1年のレンジ
46.31 67.82
以前の終値
61.25
始値
60.90
買値
61.11
買値
61.41
安値
60.90
高値
61.11
出来高
6
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
11.82%
1年の変化
-8.44%
