FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり60.90の安値と61.11の高値で取引されました。
First Trust Materials AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXZ News
よくあるご質問
FXZ株の現在の価格は？
First Trust Materials AlphaDEX Fundの株価は本日61.11です。-0.23%内で取引され、前日の終値は61.25、取引量は6に達しました。FXZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Materials AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？
First Trust Materials AlphaDEX Fundの現在の価格は61.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.44%やUSDにも注目します。FXZの動きはライブチャートで確認できます。
FXZ株を買う方法は？
First Trust Materials AlphaDEX Fundの株は現在61.11で購入可能です。注文は通常61.11または61.41付近で行われ、6や0.34%が市場の動きを示します。FXZの最新情報はライブチャートで確認できます。
FXZ株に投資する方法は？
First Trust Materials AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅46.31 - 67.82と現在の61.11を考慮します。注文は多くの場合61.11や61.41で行われる前に、0.31%や11.82%と比較されます。FXZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Materials AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust Materials AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は67.82でした。46.31 - 67.82内で株価は大きく変動し、61.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Materials AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Materials AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust Materials AlphaDEX Fund(FXZ)の年間最安値は46.31でした。現在の61.11や46.31 - 67.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FXZの動きはライブチャートで確認できます。
FXZの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Materials AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.25、-8.44%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 61.25
- 始値
- 60.90
- 買値
- 61.11
- 買値
- 61.41
- 安値
- 60.90
- 高値
- 61.11
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 11.82%
- 1年の変化
- -8.44%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8