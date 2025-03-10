- Panorámica
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
El tipo de cambio de FXZ de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.90, mientras que el máximo ha alcanzado 61.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Materials AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FXZ hoy?
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) se evalúa hoy en 61.11. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 61.25 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FXZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund?
First Trust Materials AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 61.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.44% y USD. Monitoree los movimientos de FXZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FXZ?
Puede comprar acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) al precio actual de 61.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 61.11 o 61.41, mientras que 6 y 0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FXZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FXZ?
Invertir en First Trust Materials AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 46.31 - 67.82 y el precio actual 61.11. Muchos comparan 0.31% y 11.82% antes de colocar órdenes en 61.11 o 61.41. Estudie los cambios diarios de precios de FXZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) en el último año ha sido 67.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.31 - 67.82, una comparación con 61.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Materials AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) para el año ha sido 46.31. La comparación con los actuales 61.11 y 46.31 - 67.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FXZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FXZ?
En el pasado, First Trust Materials AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 61.25 y -8.44% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 61.25
- Open
- 60.90
- Bid
- 61.11
- Ask
- 61.41
- Low
- 60.90
- High
- 61.11
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 0.31%
- Cambio a 6 meses
- 11.82%
- Cambio anual
- -8.44%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8