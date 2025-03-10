- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FXZ: First Trust Materials AlphaDEX Fund
Le taux de change de FXZ a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.14 et à un maximum de 61.54.
Suivez la dynamique First Trust Materials AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXZ Nouvelles
- Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FXZ aujourd'hui ?
L'action First Trust Materials AlphaDEX Fund est cotée à 61.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.41%, a clôturé hier à 61.50 et son volume d'échange a atteint 25. Le graphique en temps réel du cours de FXZ présente ces mises à jour.
L'action First Trust Materials AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Materials AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 61.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FXZ.
Comment acheter des actions FXZ ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Materials AlphaDEX Fund au cours actuel de 61.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 61.25 ou de 61.55, le 25 et le -0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FXZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FXZ ?
Investir dans First Trust Materials AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.31 - 67.82 et le prix actuel 61.25. Beaucoup comparent 0.54% et 12.08% avant de passer des ordres à 61.25 ou 61.55. Consultez le graphique du cours de FXZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Materials AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Materials AlphaDEX Fund l'année dernière était 67.82. Au cours de 46.31 - 67.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 61.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Materials AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Materials AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) sur l'année a été 46.31. Sa comparaison avec 61.25 et 46.31 - 67.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FXZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FXZ a-t-elle été divisée ?
First Trust Materials AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 61.50 et -8.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 61.50
- Ouverture
- 61.51
- Bid
- 61.25
- Ask
- 61.55
- Plus Bas
- 61.14
- Plus Haut
- 61.54
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 0.54%
- Changement à 6 Mois
- 12.08%
- Changement Annuel
- -8.23%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8