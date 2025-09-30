- Visão do mercado
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
A taxa do FOXXW para hoje mudou para -6.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1403 e o mais alto foi 0.1403.
Veja a dinâmica do par de moedas Foxx Development Holdings Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FOXXW hoje?
Hoje Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) está avaliado em 0.1403. O instrumento é negociado dentro de -6.84%, o fechamento de ontem foi 0.1506, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FOXXW em tempo real.
As ações de Foxx Development Holdings Inc. pagam dividendos?
Atualmente Foxx Development Holdings Inc. está avaliado em 0.1403. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -53.22% e USD. Monitore os movimentos de FOXXW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FOXXW?
Você pode comprar ações de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) pelo preço atual 0.1403. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1403 ou 0.1433, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FOXXW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FOXXW?
Investir em Foxx Development Holdings Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0801 - 0.6700 e o preço atual 0.1403. Muitos comparam 0.21% e 16.92% antes de enviar ordens em 0.1403 ou 0.1433. Estude as mudanças diárias de preço de FOXXW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Foxx Development Holdings Inc.?
O maior preço de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) no último ano foi 0.6700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0801 - 0.6700, e a comparação com 0.1506 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Foxx Development Holdings Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Foxx Development Holdings Inc.?
O menor preço de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) no ano foi 0.0801. A comparação com o preço atual 0.1403 e 0.0801 - 0.6700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FOXXW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FOXXW?
No passado Foxx Development Holdings Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1506 e -53.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1506
- Open
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Low
- 0.1403
- High
- 0.1403
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -6.84%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 16.92%
- Mudança anual
- -53.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4