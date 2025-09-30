- Aperçu
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
Le taux de change de FOXXW a changé de -6.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1403 et à un maximum de 0.1403.
Suivez la dynamique Foxx Development Holdings Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FOXXW aujourd'hui ?
L'action Foxx Development Holdings Inc. est cotée à 0.1403 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.84%, a clôturé hier à 0.1506 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de FOXXW présente ces mises à jour.
L'action Foxx Development Holdings Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Foxx Development Holdings Inc. est actuellement valorisé à 0.1403. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -53.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FOXXW.
Comment acheter des actions FOXXW ?
Vous pouvez acheter des actions Foxx Development Holdings Inc. au cours actuel de 0.1403. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1403 ou de 0.1433, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FOXXW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FOXXW ?
Investir dans Foxx Development Holdings Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0801 - 0.6700 et le prix actuel 0.1403. Beaucoup comparent 0.21% et 16.92% avant de passer des ordres à 0.1403 ou 0.1433. Consultez le graphique du cours de FOXXW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Foxx Development Holdings Inc. ?
Le cours le plus élevé de Foxx Development Holdings Inc. l'année dernière était 0.6700. Au cours de 0.0801 - 0.6700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1506 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Foxx Development Holdings Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Foxx Development Holdings Inc. ?
Le cours le plus bas de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) sur l'année a été 0.0801. Sa comparaison avec 0.1403 et 0.0801 - 0.6700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FOXXW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FOXXW a-t-elle été divisée ?
Foxx Development Holdings Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1506 et -53.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1506
- Ouverture
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Plus Bas
- 0.1403
- Plus Haut
- 0.1403
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -6.84%
- Changement Mensuel
- 0.21%
- Changement à 6 Mois
- 16.92%
- Changement Annuel
- -53.22%
