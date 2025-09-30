- 개요
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
FOXXW 환율이 오늘 -6.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1403이고 고가는 0.1403이었습니다.
Foxx Development Holdings Inc. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
What is FOXXW stock price today?
Foxx Development Holdings Inc. stock is priced at 0.1403 today. It trades within -6.84%, yesterday's close was 0.1506, and trading volume reached 1. The live price chart of FOXXW shows these updates.
Does Foxx Development Holdings Inc. stock pay dividends?
Foxx Development Holdings Inc. is currently valued at 0.1403. Dividend policy depends on the company, while investors also watch -53.22% and USD. View the chart live to track FOXXW movements.
How to buy FOXXW stock?
You can buy Foxx Development Holdings Inc. shares at the current price of 0.1403. Orders are usually placed near 0.1403 or 0.1433, while 1 and 0.00% show market activity. Follow FOXXW updates on the live chart today.
How to invest into FOXXW stock?
Investing in Foxx Development Holdings Inc. involves considering the yearly range 0.0801 - 0.6700 and current price 0.1403. Many compare 0.21% and 16.92% before placing orders at 0.1403 or 0.1433. Explore the FOXXW price chart live with daily changes.
What are Foxx Development Holdings Inc. stock highest prices?
The highest price of Foxx Development Holdings Inc. in the past year was 0.6700. Within 0.0801 - 0.6700, the stock fluctuated notably, and comparing with 0.1506 helps spot resistance levels. Track Foxx Development Holdings Inc. performance using the live chart.
What are Foxx Development Holdings Inc. stock lowest prices?
The lowest price of Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) over the year was 0.0801. Comparing it with the current 0.1403 and 0.0801 - 0.6700 shows potential long-term entry points. Watch FOXXW moves on the chart live for more details.
When did FOXXW stock split?
Foxx Development Holdings Inc. has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 0.1506, and -53.22% after corporate actions.
- 이전 종가
- 0.1506
- 시가
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- 저가
- 0.1403
- 고가
- 0.1403
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- -6.84%
- 월 변동
- 0.21%
- 6개월 변동
- 16.92%
- 년간 변동율
- -53.22%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 2.1%
- 활동
-
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 45.8
- 훑어보기
- 41.5
- 활동
-
- 예측값
- 7.326 M
- 훑어보기
- 7.181 M
- 활동
-
- 예측값
- 100.7
- 훑어보기
- 97.4