Курс FOXXW за сегодня изменился на -6.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1403, а максимальная — 0.1403.

Следите за динамикой Foxx Development Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.