FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.

0.1403 USD 0.0103 (6.84%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOXXW за сегодня изменился на -6.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1403, а максимальная — 0.1403.

Следите за динамикой Foxx Development Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FOXXW сегодня?

Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) сегодня оценивается на уровне 0.1403. Инструмент торгуется в пределах -6.84%, вчерашнее закрытие составило 0.1506, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOXXW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Foxx Development Holdings Inc.?

Foxx Development Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 0.1403. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.22% и USD. Отслеживайте движения FOXXW на графике в реальном времени.

Как купить акции FOXXW?

Вы можете купить акции Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) по текущей цене 0.1403. Ордера обычно размещаются около 0.1403 или 0.1433, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOXXW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FOXXW?

Инвестирование в Foxx Development Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0801 - 0.6700 и текущей цены 0.1403. Многие сравнивают 0.21% и 16.92% перед размещением ордеров на 0.1403 или 0.1433. Изучайте ежедневные изменения цены FOXXW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Foxx Development Holdings Inc.?

Самая высокая цена Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) за последний год составила 0.6700. Акции заметно колебались в пределах 0.0801 - 0.6700, сравнение с 0.1506 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Foxx Development Holdings Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Foxx Development Holdings Inc.?

Самая низкая цена Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) за год составила 0.0801. Сравнение с текущими 0.1403 и 0.0801 - 0.6700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOXXW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FOXXW?

В прошлом Foxx Development Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1506 и -53.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1403 0.1403
Годовой диапазон
0.0801 0.6700
Предыдущее закрытие
0.1506
Open
0.1403
Bid
0.1403
Ask
0.1433
Low
0.1403
High
0.1403
Объем
1
Дневное изменение
-6.84%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
16.92%
Годовое изменение
-53.22%
