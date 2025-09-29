- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
Курс FOXXW за сегодня изменился на -6.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1403, а максимальная — 0.1403.
Следите за динамикой Foxx Development Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FOXXW сегодня?
Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) сегодня оценивается на уровне 0.1403. Инструмент торгуется в пределах -6.84%, вчерашнее закрытие составило 0.1506, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOXXW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Foxx Development Holdings Inc.?
Foxx Development Holdings Inc. в настоящее время оценивается в 0.1403. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -53.22% и USD. Отслеживайте движения FOXXW на графике в реальном времени.
Как купить акции FOXXW?
Вы можете купить акции Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) по текущей цене 0.1403. Ордера обычно размещаются около 0.1403 или 0.1433, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOXXW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FOXXW?
Инвестирование в Foxx Development Holdings Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0801 - 0.6700 и текущей цены 0.1403. Многие сравнивают 0.21% и 16.92% перед размещением ордеров на 0.1403 или 0.1433. Изучайте ежедневные изменения цены FOXXW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Foxx Development Holdings Inc.?
Самая высокая цена Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) за последний год составила 0.6700. Акции заметно колебались в пределах 0.0801 - 0.6700, сравнение с 0.1506 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Foxx Development Holdings Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Foxx Development Holdings Inc.?
Самая низкая цена Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) за год составила 0.0801. Сравнение с текущими 0.1403 и 0.0801 - 0.6700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOXXW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FOXXW?
В прошлом Foxx Development Holdings Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1506 и -53.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1506
- Open
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Low
- 0.1403
- High
- 0.1403
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -6.84%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 16.92%
- Годовое изменение
- -53.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%