FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
FOXXWの今日の為替レートは、-6.84%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1403の安値と0.1403の高値で取引されました。
Foxx Development Holdings Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FOXXW株の現在の価格は？
Foxx Development Holdings Inc.の株価は本日0.1403です。-6.84%内で取引され、前日の終値は0.1506、取引量は1に達しました。FOXXWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Foxx Development Holdings Inc.の株は配当を出しますか？
Foxx Development Holdings Inc.の現在の価格は0.1403です。配当方針は会社によりますが、投資家は-53.22%やUSDにも注目します。FOXXWの動きはライブチャートで確認できます。
FOXXW株を買う方法は？
Foxx Development Holdings Inc.の株は現在0.1403で購入可能です。注文は通常0.1403または0.1433付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。FOXXWの最新情報はライブチャートで確認できます。
FOXXW株に投資する方法は？
Foxx Development Holdings Inc.への投資では、年間の値幅0.0801 - 0.6700と現在の0.1403を考慮します。注文は多くの場合0.1403や0.1433で行われる前に、0.21%や16.92%と比較されます。FOXXWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Foxx Development Holdings Inc.の株の最高値は？
Foxx Development Holdings Inc.の過去1年の最高値は0.6700でした。0.0801 - 0.6700内で株価は大きく変動し、0.1506と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Foxx Development Holdings Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Foxx Development Holdings Inc.の株の最低値は？
Foxx Development Holdings Inc.(FOXXW)の年間最安値は0.0801でした。現在の0.1403や0.0801 - 0.6700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FOXXWの動きはライブチャートで確認できます。
FOXXWの株式分割はいつ行われましたか？
Foxx Development Holdings Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1506、-53.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1506
- 始値
- 0.1403
- 買値
- 0.1403
- 買値
- 0.1433
- 安値
- 0.1403
- 高値
- 0.1403
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -6.84%
- 1ヶ月の変化
- 0.21%
- 6ヶ月の変化
- 16.92%
- 1年の変化
- -53.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4