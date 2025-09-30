- Panoramica
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
Il tasso di cambio FOXXW ha avuto una variazione del -6.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1403 e ad un massimo di 0.1403.
Segui le dinamiche di Foxx Development Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FOXXW oggi?
Oggi le azioni Foxx Development Holdings Inc. sono prezzate a 0.1403. Viene scambiato all'interno di -6.84%, la chiusura di ieri è stata 0.1506 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FOXXW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Foxx Development Holdings Inc. pagano dividendi?
Foxx Development Holdings Inc. è attualmente valutato a 0.1403. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -53.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FOXXW.
Come acquistare azioni FOXXW?
Puoi acquistare azioni Foxx Development Holdings Inc. al prezzo attuale di 0.1403. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1403 o 0.1433, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FOXXW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FOXXW?
Investire in Foxx Development Holdings Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0801 - 0.6700 e il prezzo attuale 0.1403. Molti confrontano 0.21% e 16.92% prima di effettuare ordini su 0.1403 o 0.1433. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FOXXW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Foxx Development Holdings Inc.?
Il prezzo massimo di Foxx Development Holdings Inc. nell'ultimo anno è stato 0.6700. All'interno di 0.0801 - 0.6700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1506 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Foxx Development Holdings Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Foxx Development Holdings Inc.?
Il prezzo più basso di Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) nel corso dell'anno è stato 0.0801. Confrontandolo con gli attuali 0.1403 e 0.0801 - 0.6700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FOXXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FOXXW?
Foxx Development Holdings Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1506 e -53.22%.
- Chiusura Precedente
- 0.1506
- Apertura
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Minimo
- 0.1403
- Massimo
- 0.1403
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -6.84%
- Variazione Mensile
- 0.21%
- Variazione Semestrale
- 16.92%
- Variazione Annuale
- -53.22%
