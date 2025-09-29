- Panorámica
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
El tipo de cambio de FOXXW de hoy ha cambiado un -6.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1403, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1403.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Foxx Development Holdings Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FOXXW hoy?
Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) se evalúa hoy en 0.1403. El instrumento se negocia dentro de -6.84%; el cierre de ayer ha sido 0.1506 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FOXXW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Foxx Development Holdings Inc.?
Foxx Development Holdings Inc. se evalúa actualmente en 0.1403. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -53.22% y USD. Monitoree los movimientos de FOXXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FOXXW?
Puede comprar acciones de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) al precio actual de 0.1403. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1403 o 0.1433, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FOXXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FOXXW?
Invertir en Foxx Development Holdings Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0801 - 0.6700 y el precio actual 0.1403. Muchos comparan 0.21% y 16.92% antes de colocar órdenes en 0.1403 o 0.1433. Estudie los cambios diarios de precios de FOXXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Foxx Development Holdings Inc.?
El precio más alto de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) en el último año ha sido 0.6700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0801 - 0.6700, una comparación con 0.1506 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Foxx Development Holdings Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Foxx Development Holdings Inc.?
El precio más bajo de Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) para el año ha sido 0.0801. La comparación con los actuales 0.1403 y 0.0801 - 0.6700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FOXXW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FOXXW?
En el pasado, Foxx Development Holdings Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1506 y -53.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1506
- Open
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Low
- 0.1403
- High
- 0.1403
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -6.84%
- Cambio mensual
- 0.21%
- Cambio a 6 meses
- 16.92%
- Cambio anual
- -53.22%
