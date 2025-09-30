- Übersicht
FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
Der Wechselkurs von FOXXW hat sich für heute um -6.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1403 bis zu einem Hoch von 0.1403 gehandelt.
Verfolgen Sie die Foxx Development Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FOXXW heute?
Die Aktie von Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) notiert heute bei 0.1403. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1506 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von FOXXW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FOXXW Dividenden?
Foxx Development Holdings Inc. wird derzeit mit 0.1403 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -53.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FOXXW zu verfolgen.
Wie kaufe ich FOXXW-Aktien?
Sie können Aktien von Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) zum aktuellen Kurs von 0.1403 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1403 oder 0.1433 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FOXXW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FOXXW-Aktien?
Bei einer Investition in Foxx Development Holdings Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0801 - 0.6700 und der aktuelle Kurs 0.1403 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.21% und 16.92%, bevor sie Orders zu 0.1403 oder 0.1433 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FOXXW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Foxx Development Holdings Inc.?
Der höchste Kurs von Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) im vergangenen Jahr lag bei 0.6700. Innerhalb von 0.0801 - 0.6700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1506 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Foxx Development Holdings Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Foxx Development Holdings Inc.?
Der niedrigste Kurs von Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW) im Laufe des Jahres betrug 0.0801. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1403 und der Spanne 0.0801 - 0.6700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FOXXW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FOXXW statt?
Foxx Development Holdings Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1506 und -53.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1506
- Eröffnung
- 0.1403
- Bid
- 0.1403
- Ask
- 0.1433
- Tief
- 0.1403
- Hoch
- 0.1403
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -6.84%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 16.92%
- Jahresänderung
- -53.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4