FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.

0.1403 USD 0.0103 (6.84%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FOXXW汇率已更改-6.84%。当日，交易品种以低点0.1403和高点0.1403进行交易。

关注Foxx Development Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FOXXW股票今天的价格是多少？

Foxx Development Holdings Inc.股票今天的定价为0.1403。它在-6.84%范围内交易，昨天的收盘价为0.1506，交易量达到1。FOXXW的实时价格图表显示了这些更新。

Foxx Development Holdings Inc.股票是否支付股息？

Foxx Development Holdings Inc.目前的价值为0.1403。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.22%和USD。实时查看图表以跟踪FOXXW走势。

如何购买FOXXW股票？

您可以以0.1403的当前价格购买Foxx Development Holdings Inc.股票。订单通常设置在0.1403或0.1433附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FOXXW的实时图表更新。

如何投资FOXXW股票？

投资Foxx Development Holdings Inc.需要考虑年度范围0.0801 - 0.6700和当前价格0.1403。许多人在以0.1403或0.1433下订单之前，会比较0.21%和。实时查看FOXXW价格图表，了解每日变化。

Foxx Development Holdings Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Foxx Development Holdings Inc.的最高价格是0.6700。在0.0801 - 0.6700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Foxx Development Holdings Inc.的绩效。

Foxx Development Holdings Inc.股票的最低价格是多少？

Foxx Development Holdings Inc.（FOXXW）的最低价格为0.0801。将其与当前的0.1403和0.0801 - 0.6700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOXXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FOXXW股票是什么时候拆分的？

Foxx Development Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1506和-53.22%中可见。

日范围
0.1403 0.1403
年范围
0.0801 0.6700
前一天收盘价
0.1506
开盘价
0.1403
卖价
0.1403
买价
0.1433
最低价
0.1403
最高价
0.1403
交易量
1
日变化
-6.84%
月变化
0.21%
6个月变化
16.92%
年变化
-53.22%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值