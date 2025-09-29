FOXXW: Foxx Development Holdings Inc.
今日FOXXW汇率已更改-6.84%。当日，交易品种以低点0.1403和高点0.1403进行交易。
关注Foxx Development Holdings Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FOXXW股票今天的价格是多少？
Foxx Development Holdings Inc.股票今天的定价为0.1403。它在-6.84%范围内交易，昨天的收盘价为0.1506，交易量达到1。FOXXW的实时价格图表显示了这些更新。
Foxx Development Holdings Inc.股票是否支付股息？
Foxx Development Holdings Inc.目前的价值为0.1403。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-53.22%和USD。实时查看图表以跟踪FOXXW走势。
如何购买FOXXW股票？
您可以以0.1403的当前价格购买Foxx Development Holdings Inc.股票。订单通常设置在0.1403或0.1433附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FOXXW的实时图表更新。
如何投资FOXXW股票？
投资Foxx Development Holdings Inc.需要考虑年度范围0.0801 - 0.6700和当前价格0.1403。许多人在以0.1403或0.1433下订单之前，会比较0.21%和。实时查看FOXXW价格图表，了解每日变化。
Foxx Development Holdings Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Foxx Development Holdings Inc.的最高价格是0.6700。在0.0801 - 0.6700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Foxx Development Holdings Inc.的绩效。
Foxx Development Holdings Inc.股票的最低价格是多少？
Foxx Development Holdings Inc.（FOXXW）的最低价格为0.0801。将其与当前的0.1403和0.0801 - 0.6700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOXXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FOXXW股票是什么时候拆分的？
Foxx Development Holdings Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1506和-53.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1506
- 开盘价
- 0.1403
- 卖价
- 0.1403
- 买价
- 0.1433
- 最低价
- 0.1403
- 最高价
- 0.1403
- 交易量
- 1
- 日变化
- -6.84%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 16.92%
- 年变化
- -53.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值